Altınyıldızda Geleceğin Bilim İnsanları Yetişiyor

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri Fen Bilimleri , Matematik ve Sosyal Bilgiler derslerinde hazırlamış oldukları projelerini sergiledikleri ‘GENÇ MUCİTLER PROJE SERGİSİ’ okulumuzda açılmıştı.Öğrencilerimiz hazırlamış oldukları projeleri öğrencilere ve gelen misafirlere anlattı.

Fen Bilimleri Zümre Başkanımız DURSUN KURT ve Fen Bilimleri Öğretmenimiz EREN ÖZHAN ‘Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak bu projelerde temel amacımız,bilim kültürünü geniş kitlelere yaymak, toplumda bilime olan ilgiyi arttırmak,özellikle çocukları ve gençleri tüm bilim alanlarında çalışma yapmaya özendirmektir.Ayrıca öğrencilerimizin zekâ gelişimine katkıda bulunmak, öğrencilerin bilimsel yöntem süreçlerini kullanabilecekleri projeler hazırlayarak çevrelerinde karşılaştıkları problemlere çözüm yöntemleri geliştirmelerini sağlamak amacıyla hazırladıkları bu projeleri genele yaymak en önemli hedeflerimiz arasındadır.’ dediler.

Matematik Öğretmenimiz GÖKHAN METİN yaptığı açıklamada 'Öğrencilerimizi Matematik alanında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, matematiğe karşı olumlu bir tutum geliştirmelerine yardımcı olmak ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlamış olduğumuz projelerimiz sergide yerini alarak öğrencilerimize ve misafirlerimize tanıtıldı’ ifadelerine yer verdi.

Fen Bilimleri Öğretmenlerimiz BAHAR BENZER ve SİNAN ABUR ‘Öğrencilerimizin zekâ gelişimine katkıda bulunmak, öğrencilerin bilimsel yöntem süreçlerini kullanabilecekleri projeler hazırlayarak çevrelerinde karşılaştıkları problemlere çözüm yöntemleri geliştirmelerini sağlamak amacıyla bu proje sergimizi hazırladık.’dediler.

Aklın ve bilimin ışığında 22 yıldır öğrencilerimizi yetiştirdik ve kurum olarak bundan sonra da yetiştirmeye devam edeceğiz.Aklın ve Bilimin Işığında Yanan Meşalelerle Parlayan Binlerce Altın .TÜBİTAK Araştırma Projelerinde Türkiye derecelerine ve bölge derecelerine sahip olan Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak projelerde emeği geçen öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz.