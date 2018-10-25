Altınyıldız’da Geleceği Birlikte Kodlayalım

2018-2019 Eğitim-öğretim yılında Altınyıldız Fen ve Anadolu Liseleri 9,10.sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ROBOTİK VE KODLAMA eğitimi almaktadır.
Bu eğitimde öğrendiklerini arkadaşlarıyla paylaşan öğrenciler kendi tasarladıkları Robotları komutlarla yönettiler.
Altınyıldız Eğtim Kurumları Liselerinde düzenlenen etkinliklere Lise öğrencilerinin yanı sıra Geleceğin minik Bilim İnsanları Kreş ve Anaokulu öğrencileri de katıldı.
Büyük ilgi gören Kodlama Haftası etkinliklerde öğrenciler teknoloji ile buluşurken, 3D Sınıflarında Sanal gerçeklik gözlüğü ile teknolojinin sınırlarını aşan eşsiz deneyimlere imza atmanın yanı sıra temel kodlama çalışmaları yaparak;
“GELECEĞİ BİRLİKTE KODLAYALIM .”dediler.
Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2018, 11:30