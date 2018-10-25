Altınyıldız’da Geleceği Birlikte Kodlayalım

2013’ten beri Avrupa’nın bir çok yerinde Codeweek.eu sitesi çatısında toplanan Avrupalı okulların, kodlama ve dijital okuryazarlığı eğlenceli ve ilgi çekici hale getirmek amaçlı aktivite ve etkinlikler yaptığı Europe Code Week-Kodlama Haftası, Altınyıldız Kolejinde büyük bir coşkuyla kutlandı.