Altınyıldız’da Dezenfekte Çalışmaları Devam Ediyor

Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak sadece bu salgın döneminde değil ,sürekli olarak hijyen ve temizlik çalışmalarının daima üst düzeyde yapıldığı bir okul olarak öğrencilerimiz için sağlıklı ve hijyenik bir öğrenme ortamı hazırlamak bizler için bir vazgeçilmezdir.

Bu kapsamda dezenfektasyon firmalarına yaptırılan hijyen çalışmaları okulumuzda uygulanmış olup , yetkililer tarafından yapılan dezenfektasyon öncesi ve sonrası ölçümlerde okulumuzun temizlik ilkelerini doğrulamıştır.