Altınyıldız Yaz Okulunda Mezuniyet Sevinci!

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu Yaz Okulu öğrencilerimizi mezun ettik.

Yazın tadını çocuk sesleri, oyunlar ve eğitici etkinliklerle buluşturduk.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda düzenlenen Yaz Okulu Mezuniyet programı büyük ilgi gördü. Yaz Okulunu tamamlayan öğrencilerin diploma ve madalyaları programa katılan Genel Müdür Serhat İĞDECİ, yöneticiler, öğretmenler ve veliler tarafından verildi. Program davetlilere ve öğrencilere verilen yemek ile devam etti.

Türkiye’nin en güzel en bakımlı okul kampüsleri arasında yer alan Altınyıldız Kolejinde doyasıya eğlenen, oyunlar oynayan öğrenciler, okulların açılmasını bir an önce beklediklerni söylediler.

Törende konuşan Müdür Hülya ÇETE ‘‘Yaz Okulunda görev yapan tüm branş ve Anaokulu öğretmenlerimize teşekkür ederim. Yaz okulumuz boyunca tüm etkinliklerimizde yanımızda olan bizi destekleyen Genel Müdürümüz Serhat İğdeci’ye teşekkürleri borç biliriz.

Öğrenciler, satranç, jimnastik, akıl oyunları, ingilizce, yüzme, seramik gibi birçok atölye derslerinde buluşma imkânları oldu.

Altınyıldızlı çocuklarımıza keşfetme heveslerinin, ilk günkü heyecanlarının, okul sevgilerinin eğitim hayatları boyunca devam etmesini umut eder, başarılarının devamını dilerim.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2019, 12:28