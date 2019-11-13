Altınyıldız Liselilere Matematik Kampı!

Üniversite sınavlarında Matematik ve Geometri sorularının tamamını yaparak, Matematik Türkiye 1.si ve Nevşehir 1.si olan şampiyon öğrencileri yetiştiren, Altınyıldız Liseleri Matematik Zümresinin destekleriyle Serkan Gök tarafından “Problem Çözüm Kampı” gerçekleştiriliyor.

Altınyıldız Koleji Nevşehir’de yine bir ilke imza atıyor.

Altınyıldız Koleji Fen ve Anadolu Lisesi 9.10.11.ve12.sınıf öğrencilerine Matematik öğretmeni, Yazar, Uzaktan Eğitim Eğitmeni Serkan Gök tarafından 16.11.2019 Cumartesi günü 09.00-17.30 saatleri arasında Özel Altınyıldız Koleji Konferans Salonu’nda Matematik Konularında “Problem Çözüm Kampı” yapılacaktır.

Bİ’ PROBLEM Mİ VAR? (1 Günlük Problemler Kampı – Program Metni);

Son yıllarda, ülkemizde yapılan merkezi sınavların Matematik bölümünde ‘yeni nesil’ olarak adlandırdığımız problem ağırlıklı sorular sorulmaktadır. Uzun uzun paragraflarla problem anlatılmakta, bunun çözümü içinse hakkından çok daha az süre verilmektedir. Dolayısıyla öğrenciden; okuduğunu tek seferde anlaması, hızlı düşünmesi ve söylenenleri denkleme dönüştürüp bu denklemi yine hızlı (pratik) bir şekilde çözmesi beklenmektedir. Üzülerek söylüyorum ki, internette araştırma yapmanın, kitap okumanın önüne geçtiği günümüzde, öğrenciler okuduğunu anlamamakta ve buna bağlı olarak problem çözme becerisi git gide azalmaktadır.

Tam olarak bu noktada biz Matematik öğretmenlerinin devreye girerek, sınıf ortamı dışında bir faaliyetle de Problem çözme tekniklerini öğrencilere öğretmemiz gerektiği kanaatindeyim. Öğrencilerin Problemlere karşı olan olumsuz tutumlarını olumlu hale getirmek ve onlara bakış açıları kazandırarak Problem çözme becerilerini geliştirmek niyetiyle, Türkiye geneli 13 farklı şehirde Problemlerle ilgili günü birlik bir eğitim kampı (semineri) projemizin adı Bi’ Problem mi Var?

Nevşehir’de seminer programı, 09.00-17.30 saatleri arasında Serkan Hocamız eşliğinde (hocamızın sunumuyla) yapılacaktır. Bu kamp programında;

Öğrencilerin 1 gün boyunca (yani aynı gün içinde) tüm Problemlerin sıralı ve gerekli ölçüde konu anlatımını dinlemesi, bu sayede zihinlerinde Problemler arası ilişkilendirmeyi doğru bir şekilde yapması.

Konusu biten bir Problemle ilgili gerekli görüldüğü kadar klasik Problemlerin ve fazlasıyla yeni nesil Problemlerin çözülmesi ve öğrencilere çözüm tekniklerinin öğretilmesi.

Öğrencilere doğru bakış açıları kazandırılması.

Bilimsel bir dayanağı olmayan ve nereden geldiği belli olmayan pratik çözümler yerine, öğrencilere düşünme becerisi kazandıran, akla yatkın - mantıklı pratik çözüm tekniklerinin gösterilmesi.

Öğrencinin sınav esnasında psikolojisine oynayan soru modellerinin gösterilmesi ve bu soruların aslında çok kolay çözüldüğünün ispatının yapılması.

hedeflenmektedir.

Kamp programındaki konu başlıklarımız;

EBOB-EKOK Problemleri

Oran-Orantı Problemleri

Sayı ve Kesir Problemleri

Yaş Problemleri

Yüzde, Kâr ve Zarar Problemleri

Karışım Problemleri

İşçi Problemleri

Hareket Problemleri

Grafik ve Tablo Yorumlama Grafikleri

Sayısal Mantık İçerikli Akıl Yürütme Problemleri

Problemleri gerçekten bir problem olarak gören herkesin katılabileceği bu kamp çalışmasına;

- Problemleri hiç görmemiş (işlememiş) öğrenciler katılabilirler. Tüm problemleri aynı gün içinde görerek konuya karşı sağlam bir temel kazanmış olacaklardır.

- Problemleri görmüş fakat daha bitirmemiş olan öğrenciler de katılabilir. Görüp bitirdikleri problemlerin tekrarı ve son rütuşlarını yapmış olacaklardır. Daha görmedikleri problemler hakkında da fikir sahibi olup sağlam bir temel kazanmış olacaklardır.

- Problemleri tamamen görüp bitirmiş olan öğrenciler de katılabilir. Tüm problemleri aynı gün içinde verimli bir şekilde tekrar edip, eksik kalan tarafları tamamlamış olacaklardır.

Yani Kimler Katılabilir?

Genel olarak Problemleri dinlemek isteyen tüm öğrenciler katılabilir. Tek tek yazmak gerekirse;

9. Sınıf Öğrencileri

Zaten okullarında gördükleri problemleri tekrar etmiş olacaklar.

10. ve 11. Sınıf Öğrencileri

Geçtiğimiz yıllarda gördükleri problemleri tekrar etmiş ve önümüzdeki yıllarda girecekleri üniversite sınavına bir ön hazırlık yapmış olacaklar.

12. Sınıf ve Mezun Öğrencileri (Bir başka deyişle TYT veya MSÜ Hazırlananlar)

Hazırlandıkları sınavı doğrudan ilgilendiren problemlerle ilgili tüm detayları görüp verimli bir çalışmayla problemleri tekrar etmiş olacaklar.

ŞAMPİYONLARIN KOLEJİ ALTINYILDIZ KAZANDIRIR!

2019 üniversite sınavında Nevşehir birinciliklerini ve Türkiye 78.liği derecesini elde ederek, Türkiye'nin en başarılı okulları arasında yer alan Altınyıldız Koleji, öğrencileri Türkiye’nin en seçkin üniversitelerini kazanmıştır.

2019 üniversite yerleştirme sonuçlarına göre 144 Altınyıldızlı daha üniversiteli olmuştur. Şampiyonlarımız, 13 Tıp, 8 Hukuk, 46 Mühendislik-Mimarlık, 6 Diş Hekimliği, 2 Eczacılık, 15 Eğitim Fakültesi, 2 Mütercim - Tercümanlık, 26 Sağlık Bilimleri, 26 İşletme ve diğer fakülteler olmak üzere, Boğaziçi, Koç, Hacettepe, ODTÜ, Ankara, İstanbul gibi üniversitelere yerleşmişlerdir.

Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi kutlarız.