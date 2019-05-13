Altınyıldız Liseliler Tales Matematik Olimpiyatı Türkiye Finallerine Katıldı

2018-2019 Eğitim-öğretim yılı 4. ULUSAL TALES BİLİM YAYINLARI MATEMATİK UYGULAMASI yarışmasında Türkiye Finalisti olan Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencilerinden Hasan GEZGİN ve KAAN GÜNEŞ, Danışman öğretmenleri Mahmut ÖZLÜ, Aydın’da düzenlenen Türkiye finallerine katıldılar.

11,12 Mayıs 2019 tarihleri arasında Aydın’da gerçekleştirilen TALES Türkiye finallerinde öğrenciler, Altınyıldız Kolejini ve Nevşehir’i başarıyla temsil etmiştir. Sonuçlar Haziran ayı içerisinde açıklanacak.

2018 Üniversite Sınavları Nevşehir 1.si, TÜRKİYE 87.si, 2019 MSÜ Giriş Sınavı TÜRKİYE 4.sü Altınyıldız Koleji öğrencilerinin başarılarının devamını dileriz.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2019, 15:26