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Altınyıldız Liseliler Satrançta İl 1'si
Altınyıldız Koleji Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri Nevşehir Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen yaş grupları satranç turnuvasında Nevşehir 1.si oldular.
Eğitim 16.12.2019, 16:26
Altınyıldız Koleji Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri Nevşehir Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen yaş grupları satranç turnuvasında Nevşehir 1.si oldular.
Altınyıldız Koleji Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri Nevşehir Satranç İl Temsilciliği tarafındane düzenlenen Yaş Grupları Satranç Turnuvasında;
2002 genel Melih GÜLTEKİN İl 1.si
2002 genel Yunus Emre AŞICI İl 2.si
2003 genel Damla İMAN İl 3.sü
2004 genel Nazmi Ege GÜVEN İl 3.sü olmuşlardır.
Öğrencilerimizi kutlar, onların yetişmesinde emeği geçen öğretmen ve velilerimize teşekkür ederiz.
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