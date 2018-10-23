Altınyıldız Liseliler Kitap Fuarına Renk Kattı

Fuarda yazarlarla ve kitaplarla buluşan Altınyıldızlılar gün boyu yayınevi stantlarını gezerek, birçok ünlü yazarla söyleşi yaptılar.

'2'nci Kayseri Kitap Fuarı', Büyükşehir Belediyesi'nce Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlendi. Bu yıl 2’nci Kayseri Kitap Fuarı’nı 672 bin 524 kitapsever ziyaret etti.Fuar; 130'dan fazla yayınevi ile 300'e yakın şair, yazar ve sanatçının katılımıyla gerçekleştirildi.

Altınyıldız Eğitim Kurumları olarak, öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap sevgisini artırmak, yazarlarla buluşturmak amacıyla her yıl çeşitli etkinlikler düzenlenmekteyiz.

Kitap okuma saati uygulamaları, Kitap Şenliği, Geleneksel İl Geneli Kitap Okuma Yarışması, Yazar Söyleşileri etkinliklerimizden bazılarıdır.

Kitap Fuarının ardından Kayseri Bilim Merkezine geçen öğrencilerimiz günlük hayatta karşılaştıkları ve okulda öğrendikleri birçok konuyu deneyler ve görsel olarak öğrenme fırsatı buldular.

Hayvanat Bahçesini de gezen Altınyıldızlılar, mutlu bir gün geçirerek evlerine döndüler.

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2018, 10:54