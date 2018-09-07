Altınyıldız Liseliler Başarı Rekorlarını Alt Üst Etti

ALTINYILDIZ LİSELİLER BAŞARI REKORLARINI ALT ÜST ETTİ

Nevşehir'in en büyük, en donanımlı ve en başarılı liselerini bünyesinde bulunduran Altınyıldız Eğitim Kurumları, 2018 Üniversite Yerleştirme sonuçlarında yeni başarılar kazandı.

Türkiye ve Nevşehir dereceleri kazanan Altınyıldız Koleji, her lisenin rüyasını süsleyen, kazanılması çok zor olan fakültelere öğrencilerini her yıl yerleştirmeye devam ediyor.

2018 yılında üniversite kazanan 144 öğrencisiyle, 17 yılda 1259 öğrencisine üniversite kazandıran Altınyıldız Liseleri, Nevşehir 1.liklerinin yanı sıra Türkiye 87.liği ile başarılarını taçlandırdı.

18 TIP, 60 Mimarlık ve Mühendislik ,2 Diş, 6 Fizik Tedavi - Diyetisyenlik , 10 Eğitim, 10 Hukuk-Kamu, 2 İşletme-İktisat, 36 Sağlık Bilimleri ve Diğer, kazanan Altınyıldız Liseliler büyük gurur yaşıyor.

Altınyıldız Liseliler ODTÜ, İTÜ, Boğaziçi, Hacettepe, Ankara, İstanbul Üniversitesi gibi seçkin üniversitelerin fakültelerinde yüksek öğrenime devam ederken,Türkiye'nin geleceğine yön veren başarılı idareci ve öğretmen kadrosunu kutluyoruz.

Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2018, 16:41