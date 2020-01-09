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Altınyıldız Liseli Öğrenci Bölge 2.si
Atletizm Kros Bölge yarışmaları 8 Ocak 2020 tarihinde Mersin ilinin ev sahipliği ile başladı.
Eğitim 09.01.2020, 09:32
Atletizm Kros Bölge yarışmaları 8 Ocak 2020 tarihinde Mersin ilinin ev sahipliği ile başladı.
Altınyıldız Koleji Anadolu Lisesi öğrencisi Aleyna SÜRÜCÜ Nevşehir Birincisi olarak katıldığı Mersin ilindeki bölge şampiyonasında Ferdi Genç Kız B kategorisinde bölge ikincisi olmuştur.
Genç Erkek Atletizm Kros dalında Türkiye 1.liği Dünya 3.lüğü dereceleri alan Altınyıldız Koleji öğrencileri Genç Bayan Atletizm Kros dalında da söz sahibi olduğunu kanıtlamıştır.
Aldığı bu derece ile Türkiye finallerine katılma başarısı gösteren sporcu öğrencimize tebrik eder, yarışacağı finallerde başarılar dileriz.