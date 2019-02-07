Altınyıldız Liseli Filenin Sultanları Voleybol Kayseri Grup Maçlarında Fırtına Gibi!

ALTINYILDIZ LİSELİ FİLENİN SULTANLARI VOLEYBOL KAYSERİ GRUP MAÇLARINDA FIRTINA GİBİ!

NEVŞEHİR ALTINYILDIZ KOLEJİ YOZGAT’I 3-0 YENDİ.

Türkiye’nin Örnek Okulu Altınyıldız Koleji, Liseler arası Genç Kız Voleybol Türkiye Şampiyonası Grup maçlarında Yozgat ili birincisi Şehit İsmail Dursun Anadolu Lisesi takımını 3-0 yenerek turnavaya müthiş bir başlangıç yaptı.

Kayseri’de 3 gün sürecek turnavada Antalya ve İstanbul temsilcileriyle de maç yapacak olan filenin sultanları, hedeflerinin Nevşehir’i ve Altınyıldız Koleji’ni en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirttiler.

Hem akademik hem de sosyal başarıyı hedefleyen, üniversite sınavları şampiyonu Altınyıldızlıların her alandaki başarıları Nevşehir’in ve Türkiye’nin gururu olmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2019, 17:06