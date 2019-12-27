Altınyıldız Liseli Filenin Sultanları Galip!

Türkiye’nin Örnek Okulu Altınyıldız Koleji Lise Genç Kız Voleybol Takımı bugün oynanan grup maçında rakibini 3-0 yenerek çeyrek finallere yükseldi.

2019-2020 Öğretim yılında değişen statü nedeniyle Altınyıldız Liseleri bünyesindeki 3 okulun takımları yarışmalarda ayrı ayrı temsil ediliyor.

Liseler arası Genç Kızlar Voleybol şampiyonasında Özel Altınyıldız Fen Lisesi mücadele ediyor.

Voleybolda 5 yıldır üst üste Nevşehir Şampiyonu olan Altınyıldız Liseli Filenin Sultanlarını ve onları yetiştiren öğretmenlerini kutlarız.