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Altınyıldız Liseli Filenin Sultanları Galip!
Türkiye’nin Örnek Okulu Altınyıldız Koleji Lise Genç Kız Voleybol Takımı bugün oynanan grup maçında rakibini 3-0 yenerek çeyrek finallere yükseldi.
Eğitim 27.12.2019, 14:13
Türkiye’nin Örnek Okulu Altınyıldız Koleji Lise Genç Kız Voleybol Takımı bugün oynanan grup maçında rakibini 3-0 yenerek çeyrek finallere yükseldi.
2019-2020 Öğretim yılında değişen statü nedeniyle Altınyıldız Liseleri bünyesindeki 3 okulun takımları yarışmalarda ayrı ayrı temsil ediliyor.
Liseler arası Genç Kızlar Voleybol şampiyonasında Özel Altınyıldız Fen Lisesi mücadele ediyor.
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