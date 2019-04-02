Altınyıldız Liselerinden Nev-Sac Tesislerine Eğitim Ziyareti

Altınyıldız Kolejliler Nevşehir’e ve Türkiye ekonomisine katkılarından dolayı Nev-Sac Metal İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.'nden Altınyıldız Koleji mezunu Arif Öbekli beye plaket takdim etti.

Altınyıldız Koleji Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Aykut Değerlier , Matematik Öğretmenimiz Murat Gökşen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen teknik gezide;

Arif Öbekli bey, öğrencilere Nev-Sac Metal Boru tesislerinde sacın üretim aşamasına kadar geçirdiği evreleri ve borunun yapım aşamalarını örneklerle anlattı.

Yapılarda metal borunun özellikleri ve kullanım alanları konularında öğrenciler bilgilendirdi.

Altınyıldız Koleji Fen Lisesinin Nevşehir Nev-Sac Metal İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. Tesislerine düzenledikleri teknik gezi kapsamında öğrenciler sacın bir çok aşamadan geçip metal boru haline nasıl geldiğini öğrendiler.

Öğrenciler geziden duydukları memnuniyeti dile getirirken bu tür gezilerle derslerin daha iyi anlaşıldığını,teoriyi pratikle birleştirdiklerini ifade ettiler.

Nev-Sac Metal İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. bünyesinde bulunan Nevşehir'in en büyük Nev-Sac Metal Boru entegresi olan Nev-Sac Metal İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. yönetimine ve personeline Altınyıldız ailesine gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2019, 16:37