Altınyıldız Liselerinde Yarıyıl Tatili Etütleri Devam Ediyor

Özel Altınyıldız Koleji Fen ve Anadolu Lisesi 12.sınıf öğrencileri üniversite sınavlarına hazırlanmaya yarıyıl tatilinde de devam ediyor.

Eksik konuların tamamlanması için düzenlenen etüt programına öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Üniversite sınavları şampiyonu Altınyıldız Koleji öğrencileri her yıl kazandıkları Türkiye ve Nevşehir derecelerine 2020 yılında yenilerini eklemeyi hedeflediklerini belirttiler.