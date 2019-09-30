Altınyıldız Liselerinde TYT Deneme Sınavları

Altınyıldız Koleji’nde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Deneme Sınavları devam ediyor. Deneme Sınavı takvimine uygun olarak 12.sınıf öğrencilerine Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı uygulanmıştır.

Her sınav sonrasında sınav sonuçları öğretmenler tarafından incelenerek, öğrencilerin konu eksiklikleri, hafta sonu kursları ve birebir etütlerle tamamlanıyor.

2020 Üniversite Sınavlarında Altınyıldız Fen ve Anadolu Liselerinde hedef, her yıl olduğu gibi yeni Türkiye dereceleri ve Nevşehir 1.likleri elde ederek, Türkiye'nin en seçkin Üniversitelerine öğrencilerini yerleştirmektir.

2018-2019 Üniversite sınavı

yerleştirme sonuçlarına göre 144 öğrencisi daha üniversiteli olan Özel Altınyıldız Kolejinde, Nevşehir birinciliklerinin ve Türkiye 78.liği kazanılması büyük bir sevinç yaşanmasına neden olmuştur. Altınyıldız’da başarı çıtası daha da yukarıya çıkmıştır.

Altınyıldız Kolejli gençler, Galatasaray, Boğaziçi, Koç. ODTÜ, Ankara, İstanbul, Hacettepe ve Türkiye’nin önde gelen birçok üniversitelerine yerleşerek hedeflerine ulaştılar.

18 yılda 1403 öğrencisini üniversiteli yapan Altınyıldızlılar,

“Önceki yıllarda elde edilen başarılarımızı daha da ileriye taşıma amacında olan öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize başarılar dileriz.”dediler.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2019, 12:01