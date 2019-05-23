Altınyıldız Liselerinde TYT - AYT Deneme Sınavları

Altınyıldız Koleji’nde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Deneme Sınavları devam ediyor. Deneme Sınavı takvimine uygun olarak 12.sınıf öğrencilerimize Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavları 22-23 Mayıs 2019 tarihlerinde uygulanmıştır.

Her sınav sonrasında sınav sonuçları öğretmenlerimiz tarafından incelenerek, öğrencilerimizin konu eksiklikleri, hafta sonu kurslarımız ve birebir etütlerimizle tamamlanmaktadır.

2019 Üniversite Sınavlarında hedefimiz her yıl olduğu gibi Türkiye dereceleri ve Nevşehir 1.likleri elde ederek, Türkiye'nin en seçkin Üniversitelerine öğrencilerimizi yerleştirmektir.

Önceki yıllarda elde edilen başarılarımızı daha da ileriye taşıma amacında olan öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize başarılar dileriz.