Altınyıldız Liselerinde Türkiye Geneli TYT-AYT Deneme Sınavları

Altınyıldız Koleji’nde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Deneme Sınavları yoğun bir şekilde devam ediyor. Deneme Sınavı takvimine uygun olarak 12.sınıf öğrencilerimize Türkiye Geneli Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavları18-19 Mart 2019 tarihlerinde uygulanmıştır.

Altınyıldız Liselerinde Türkiye Geneli TYT-AYT Deneme Sınavları
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Her sınav sonrasında sınav sonuçları öğretmenlerimiz tarafından incelenerek, öğrencilerimizin konu eksiklikleri, hafta sonu kurslarımız ve birebir etütlerimizle tamamlanmaktadır.

2019 Üniversite Sınavlarında hedefimiz her yıl olduğu gibi Türkiye dereceleri ve Nevşehir 1.likleri elde ederek, Türkiye'nin en seçkin Üniversitelerine öğrencilerimizi yerleştirmektir.  

Önceki yıllarda elde edilen başarılarımızı daha da ileriye taşıma amacında olan öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize başarılar dileriz.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2019, 13:39
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