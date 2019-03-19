Altınyıldız Liselerinde Türkiye Geneli TYT-AYT Deneme Sınavları

Her sınav sonrasında sınav sonuçları öğretmenlerimiz tarafından incelenerek, öğrencilerimizin konu eksiklikleri, hafta sonu kurslarımız ve birebir etütlerimizle tamamlanmaktadır.

2019 Üniversite Sınavlarında hedefimiz her yıl olduğu gibi Türkiye dereceleri ve Nevşehir 1.likleri elde ederek, Türkiye'nin en seçkin Üniversitelerine öğrencilerimizi yerleştirmektir.

Önceki yıllarda elde edilen başarılarımızı daha da ileriye taşıma amacında olan öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize başarılar dileriz.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2019, 13:39