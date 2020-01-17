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Altınyıldız Liselerinde Karne Heyecanı
Nevşehir Özel Altınyıldız Koleji Liselerinde öğrenim gören öğrencilerin karneleri ve başarı belgeleri düzenlenen törenle verildi.
Eğitim 17.01.2020, 10:34
Nevşehir Özel Altınyıldız Koleji Liselerinde öğrenim gören öğrencilerin karneleri ve başarı belgeleri düzenlenen törenle verildi.
Öğrencilerin karnelerinin dağıtılmasının ardından düzenlenen törende, başarılarından dolayı öğrenciler ve onları yetiştiren öğretmenler kutlandı. Yarıyıl tatilinde öğrencilerin yapacağı çalışmalar belirtildi.
Öğrencilerimiz, alanında uzman öğretmen ve rehber öğretmenler eşliğinde sınavlara en iyi şekilde hazırlanmaktadır.
2019 -2020 Eğitim - Öğretim yılında hem üniversite sınavlarında hem de sosyal, kültürel ve bilimsel alanlarda önemli başarılar kazanılmaktadır .
Öğrencilerin başarılı bir 2.yarıyıl geçirmeleri, katılacakları sınavlarda başarılı olmaları temenni edildi.