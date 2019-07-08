Altınyıldız Liselerinde İlkeli Eğitim Anlayışıyla Gelen Başarı!

Her sınıf kademesinde öğrencilerimizin başarıdan başarıya koştuğu bir eğitim kurumu olan Altınyıldız Eğitim Kurumları önümüzdeki eğitim öğretim yılına yönelik 9. Sınıf ve ara sınıf kayıtlarını büyük bir hız ve yoğun bir ilgiyle tamamlamaktadır. Kayıtlarımıza büyük ilgi gösteren öğrenci velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.

Altınyıldız Eğitim Kurumları, kurulduğu 1998 yılından bu yana Nevşehir halkının takdirini toplama başarısını gösterebilmiş ve her yıl Türkiye dereceleri ile Nevşehir derecelerini elde etme istikrarını yakalayabilmiştir.

Güçlü eğitim kadrosu ve öğrencilerine sunduğu çağdaş, ilkeli ve kendini sürekli yenileyen eğitim anlayışı ile 21 Yıllık bir başarı öyküsü ortaya koymanın mutluluğunu yaşamaktadır.

Altınyıldız Fen ve Anadolu Liselerinde tecrübeli idareciler ve alanında uzman öğretmenlerin karınca misali çalışmaları, öğrencilerin ve velilerin gayretleri ile başarılarımızın sürekliliğini sağlamaktadır.

Rehberlik servisinin öğrencilere sunduğu danışmanlık hizmetleri, test, soru bankası ve deneme sınavları yayınlarının özenle seçilmesi, hafta içi eğitim, hafta sonu kurslarla, birebir ve sınıf etütleri akademik başarılarımızı hergeçen gün yukarılara taşımaktadır.

Altınyıldız; Güçlü başarılı öğretmen kadrosu, birbirinden başarılı öğrencileri ve mükemmel fiziki yapısıyla kaliteli ve çağdaş eğitim fırsatı sunmaktadır.

Bu başarıları elde eden öğrencilerimizi onlara destek olan velilerimizi tebrik eder, Altınyıldız Kolejini yalnız bırakmayan tüm Nevşehir halkına ve okulumuz çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız.

“ Başarılı bir gelecek, iyi bir Üniversite için Altınyıldız Koleji”

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2019, 09:57