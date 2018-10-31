Altınyıldız Liselerinde Durmak Yok!

Nevşehir Özel Altınyıldız Eğitim Kurumları Fen ve Anadolu Lisesinde 9, 10 ve 11’inci sınıflar için deneme sınavı yapıldı.

Öğrencilerin akademik yönden gelişimini etkili şekilde sağlayabilmek amacıyla Özel Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesinde ara sınıflar için deneme sınavı gerçekleştirildi.

Deneme sınavı ile ilgili Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi’nden yapılan açıklamada, " Okulumuzdaki öğrencilerimizin seviyelerini belirlemek, gelişimlerini izlemek, eksiklerini tespit edip önlem almak amacıyla rutin olarak yaptığımız deneme sınavlarından birisini daha Okulumuz 9,10 ve 11. sınıf öğrencilerimize uyguladık.

Ayrıca Üniversite sınavına hazırlamak adına, 12. Sınıflarımıza deneme sınavları yapmaya devam ediyoruz.

12.sınıflarımızın deneme sınavlarını 15 günlük aralıklarla düzenliyoruz. Ekim ayı boyunca 12. Sınıf öğrencilerimize 4 haftalık gece etüt programı gerçekleştirdik.

Öğrencilerimizi hedeflenen seviyeye ulaştırabilmek için deneyimli ve başarılı öğretmen kadromuz yoğun bir şekilde çalışmaktadır.2018 ve önceki yıllarda kazandığımız Nevşehir ve Türkiye dereceleri 2019 yılı sınavlarıyla ilgili beklentilerimizi daha da artırmaktadır. Nevşehir’in en başarılı, Türkiye’nin Örnek

okuluyuz.

Bir sonraki denemede tüm öğrencilere başarılar dileriz.

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2018, 14:12