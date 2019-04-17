Altınyıldız Liselerinde DRONE Şenliği!

Dünyada ve Türkiye'de uluslararası birçok başarı elde eden Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri Robotik ve Kodlama Laboratuvarında ürettikleri Droneleri düzenledikleri şenlikte uçurdular.

6 kanatlı drone (hexacopter) yapımına tamamlayan öğrencilerimiz, geleceğin İHA larını tüm yazılım ve donanımıyla derinlemesine inceleyerek öğrenmenin mutluluğunu yaşamaktalar. İHA teknolojisini öğrencilerimizle buluşturmak adına çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.

Büyük bir başarı ile gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerin soruları cevaplandırıldı. Uçuş sonrası teknik özellikleri hakkında bilgiler verilen Droneler yakından incelendi.

Altınyıldız Koleji yapımı 2 Drone hakkında bilgi veren öğrenciler hedeflerinin Uzay ve Kodlama alanında yeni buluşlar olduğu belirttiler.

Altınyıldız Koleji öğrencileri uzay ve havacılık alanında da büyük bir ilgi ile önemli başarılara koşuyor.

Öğrencilerimiz mezun verdiğimiz 21 yıl içerisinde uzay ve havacılık alanında Türkiye’nin en seçkin üniversitelerine yerleşerek, mezun olduktan sonra Türkiye’de iş alanında çok önemli görevlerde yer almaktadırlar.

Altınyıldız Koleji, elde edilen bu başarılarla, lise dönemi ve üniversitelere hazırlık sürecinde öğrencilerine hazırladığı eğitim ortamı ve sürekli kendini yenileyebilen eğitim anlayışı ile Türkiye’nin gelişimine önemli katkılarda bulunmayı amaç edinmiştir.

Bu başarıların elde edilmesinde öğrencilerimizin uzay ve havacılık sektörüne olan ilgi ve çabalarının bir örneği ise robotik ve kodlama dersinde ortaya koydukları çalışmalardır.

Okulumuz ve alanında uzman Robotik Kodlama Teknolojinin geldiği noktayı titizlikle takip ederek öğrencilerimize drone yapımını ve dronenin açık kaynak kodlu Uçuş kartı hakkında önemli bilgiler sağlayarak geleceğe daha iyi hazırlamaya devam ediyor.

Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi her yıl başarılarıyla Türkiye’nin en seçkin ve en başarılı liseleri arasında haklı yerini alıyor.

Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi sadece akademik alanda değil, bilimsel projeler, spor yarışmaları, sosyal etkinlikler ile geleceğin teknolojilerinin öğrencilere uygulanması hususlarında Türkiye’ye örnek çalışmalar yapıyor.

Fiziki yapısı ve öğrenme ortamlarının mükemmel standartlarda, öğretmen ve yönetici kadrosunun Türkiye’nin en iyileri arasında yer aldığı ispatlı olan Altınyıldız Koleji’nin başarıları Nevşehir’in gururu olmaktadır.