Altınyıldız Liselerinde Dev Kadro, Muhteşem Başarı!

Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi, her yıl Üniversite sınavlarında muhteşem başarılar kazanmaktadır.

21 yıldır hep en iyi öğretmenler ve en iyi idarecilerle çalışan, kadro istikrarına, tecrübeye ve sürekli gelişmeye önem veren Altınyıldız Liseleri; dev öğretmen kadrosuyla, öğrencileriyle, velilerinin desteği ile kazandığı başarılarla Türkiye’nin en seçkin Liseleri arasında yer alıyor.

Altınyıldız Kolejinin Dev öğretmen kadrosu, öğrencilerinin hayallerini süsleyen hedeflere ulaşmaları için büyük bir özveri ve çaba ile çalışarak geleceğin mimarlarını yetiştirmektedir.

Özel Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri, YKS sonuçlarına göre Türkiye’nin en başarılı liseleri arasında en üst sıralarda yerini alarak Nevşehir'de il birinciliklerini kazanmıştır.

Mezun verdiğimiz 17 yıldır, akademik başarılarını daha ileriye taşıyan DEV ÖĞRETMEN KADROMUZ, EĞİTİMDE ALTINYILDIZ MARKASI'nı tüm Türkiye’de tanınan ve takdir edilen okul haline getirmiştir.

Önceki yıllarda olduğu gibi 2019-2020 öğrenci kayıtlarında Nevşehir halkı bu muhteşem başarılara kayıtsız kalmayarak Altınyıldız Fen ve Anadolu Liselerini tercih etmektedir.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2019, 12:31