ALTINYILDIZ LİSELERİNDE BAŞARI YOLCULUĞU ÖDÜL TÖRENİ

Altınyıldız Eğitim Kurumları Liselerinde başarı artık 20 yıllık bir eğitim –öğretim geçmişinde gelenek olarak devam etmektedir.Altınyıldız liseleri bu gelenekte dünden bugüne kadar öğrenci –veli - okul üçgeninde daima birlikte hareket ederek bireysel ve toplu olarak başarının mimarlarını yetiştirmeye odaklanmıştır.

Altınyıldız Liseleri Müdürü Özkan Kılınç yaptığı açıklamada: “Ödül töreni düzenlememizdeki amacın, öğrencilerimizin olumlu davranışları için isteklendirilmesi , güdülenmesi ile birlikte öğrenilecek konulara ilgi duymalarını sağlamak ve moral mativasyonlarının arttırılmasını amaçlamaktadır. Biz öğrencilerimizi 9.sınıftan itibaren hem hayata, hem yüksek öğretime mutlu , hayattan ne istediğini bilen bireyler olarak hazırlıyoruz. Okul olarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan ,birebir etüt, yaprak testler ,deneme sınavları ,öğrenci başarı izlem sistemi ile öğrencilerimize alanında çok başarılı uzman öğretim kadromuzla yetiştiriyoruz dedi.

Ayrıca başarının zevkine varmanın önemli olduğunu ve bunun domino etkisi oluşturacağını açıklayarak “başarı bir yolculuktur ,bu yolculukta yanınıza değerli olan bilgilileri alınız ki ; ileride bilginin efendisi olun ! ” diyerek sözlerini tamamladı.

Özel Altınyıldız Fen Lisesi-Anadolu Lisesi ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9-10-11-12.sınıf öğrencileri için her sınıf düzeyinde okul içi ayda bir yapılan deneme sınavlarında ilk 5’e giren 170 öğrenciye başarı ödülleri verildi.

Önce dereceye giren , bu kez giremeyen ama başarı yolculuğuna çıkan tüm öğrenci –öğretmen ve yöneticilerimizi kutluyoruz.