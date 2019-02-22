Altınyıldız Liselerinde Altın Yüreklilerin Duyarlılığı!

Yaşanılan anların geri dönüşsüz olması sebebiyle, her anı anlamlı ve iz bırakıcı olaylarla yaşanması, sosyal duyarlılık bilinci olan Altınyıldızlı öğrencilerin her günlerinin doldurmaktadır.

Altınyıldız Fen Lisesi 9-Fen D şubesi öğrencisi Aybüke BERK önderliğinde toplumuzdaki lösemi ve kanseri vakaları ile tedavi yolculuğuna dikkat çekmek, hastaların yanında oldukların hissettirmek amacıyla sosyal sorumluluk yardım kampanyası düzenlenmiştir.

Tüm Altınyıldız Lisesi öğrencileri de aynı hassasiyeti göstererek kampanyaya destek sağlamış olup, ayrıca çevrelerin de de bu duyarlılığı oluşturmak için çaba sarf etmişlerdir.

Gösterdikleri sosyal duyarlılık için kendilerine teşekkür eder, tüm insanlığa sağlıklı mutlu yarınlar dileriz.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2019, 11:55