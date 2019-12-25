Altınyıldız Liselerinde 3.Veli Toplantıları Başladı

Özel Altınyıldız Fen-Anadolu Liselerinde 2019-2020 Eğitim öğretim yılı 3.veli toplantıları büyük bir coşku ve heyecanla başladı.

3.Veli toplantısı takvimi;

9.sınıflar 24 Aralık 2019 Salı günü saat 17.00 da yapılmış,diğer sınıflarda;

10.sınıflar 25 Kasım 2019 Çarşamba günü saat 17.00,

11.sınıflar 26 Aralık 2019 Perşembe günü saat 17.00,

12.sınıflar 27 Aralık 2019 Cuma günü saat 17.00 da gerçekleştirilecek.

Akademik başarıda, bilimde, sanatta, sporda hep bir adım önde olan Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi, velilerinden aldığı güçle öğrencilerini başarılı bir geleceğe hazırlamaktadır.

3.veli toplantısına gösterilen ilgi, coşku ve katılımdan dolayı tüm öğretmen ve velilerimize teşekkür ederiz.