Altınyıldız Liselerinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı!

“Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın

Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın

Bir vatan kalbinin attığı yerdir.”

Türk milletinin varlığını tekrar ispatladığı ve Çanakkale Geçilmez dediği gün, tüm Türkiye’de olduğu gibi Altınyıldız Liselerinde de coşkuyla kutlandı.

Altınyıldız Eğitim Kurumları Liselerinde 18.03.2019 Pazartesi günü 18 Mart Çanakkale Zaferinin 104. yıldönümü ve Şehitler Günü programı düzenlendi.

Bir milletin şahlanış destanı, çetin şartlar altında büyük işler başaran ecdadımızın diriliş öyküsü olan Çanakkale Zaferi; Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin de atılmasına katkı sağlayan bir destandır.

Program Atatürk ve vatan savunmasında hayatını kaybetmiş aziz şehitlerimizin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra okulumuz tarih öğretmeni İbrahim Demir günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Programımız Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi 9. Ve 10.sınıfların hazırlamış olduğu '' Çanakkale Oratoryosu''yla devam etti.

Vatanımızı savunmak için canlarını feda eden şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2019, 15:37