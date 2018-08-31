Altınyıldız Liseleri Üniversite Yerleştirme Sonuçlarında Yine Şampiyon

ALTINYILDIZ LİSELERİ ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARINDA YİNE ŞAMPİYON!

ŞAMPİYONLARIN KOLEJİ ALTINYILDIZ KAZANDIRIR.

18i TIP, 7si HUKUK,48 i MÜHENDİSLİK OLMAK ÜZERE TOPLAM 138 ALTINYILDIZLI DAHA ÜNİVERSİTELİ.

2018 Üniversite Sınavlarında Nevşehir birinciliklerini kazanarak Türkiye’nin en başarılı okulları arasında yer alan Altınyıldız Koleji öğrencileri, yerleştirme sonuçlarında Türkiye’nin en gözde Üniversitelerini kazanma başarısı gösterdiler.

2018 Üniversite Yerleştirme sonuçlarına göre çok sayıda Altınyıldız Kolejli öğrenci üniversiteli oldu.

Altınyıldız Koleji yıllardır Üniversite sınavlarında İl Birinciliklerini ve Türkiye derecelerini kazanarak Nevşehir’in gururu olmaktadır.

2018 Üniversite Sınavlarında Nevşehir birinciliklerini alan öğrencilerimiz, BOĞAZİÇİ, BİLKENT, ANKARA,İSTANBUL, ODTÜ, HACETTEPE ve diğer Üniversitelerinin Tıp, Mühendislik, Hukuk, Diş Hekimliği, Eğitim gibi Fakültelerini kazanma başarısı göstermişlerdir.

2018 NEVŞEHİR ŞAMPİYONU ALTINYILDIZ KOLEJİNDEN MUHTEŞEM BAŞARI,

ALTINYILDIZ KOLEJLİLER;

18 DEVLET TIP FAKÜLTESİ,7 HUKUK, 48 MÜHENDİSLİK-MİMARLIK, 10 EĞİTİM, 2 DİŞ HEKİMLİĞİ 35 SAĞLIK BİLİMLERİ,18 İŞLETME VE DİĞER FAKÜLTELER OLMAK ÜZERE TOPLAM 138 ÖĞRENCİLERİMİZ

TÜRKİYE'NİN SEÇKİN ÜNİVERSİTELERİNE YERLEŞMİŞLERDİR.

Öğrencilerimizi, velilerimizi ve öğretmenlerimizi kutlarız.

"BAŞARILI BİR GELECEK, İYİ BİR ÜNİVERSİTE İÇİN ALTINYILDIZ KOLEJİ"

Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2018, 19:58