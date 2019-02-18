Altınyıldız Liseleri Müdürü Özkan Kılınç'tan Nevşehir Halkına Teşekkür!

Özkan KILINÇ yaptığı açıklamada,

“Altınyıldız Eğitim Kurumları Liseleri 8.Sınıflar Bursluluk Sınavlarını 06 Ocak 2019 Pazar günü çok büyük bir katılımla gerçekleştirmişti.

Kısa sürede açıklanan sınav sonuçlarının ardından başlayan kayıtlara Nevşehir halkı büyük ilgi göstermiş, sınavda ilk dereceye giren öğrenciler başta olmak, üzere çok sayıda öğrenci kayıtlarını Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi 9.sınıflarına yaptırmıştır.Erken kayıt dönemimizde 9.sınıf kayıtlarımızın büyük bir bölümünü tamamlıyoruz.

23 Şubat 2019 Cumartesi günü Saat 14,00 da İlimizde 9.10.ve 11.sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin bursluluk sınavlarını gerçekleştireceğiz.

Güçlü ve deneyimli öğretmen kadromuzla, her yıl Nevşehir ve Türkiye dereceleri kazanıyoruz. Her alanda başarılı Liselerimizle Nevşehir’in ve Türkiye’nin gelecekteki liderlerini yetiştiriyoruz.

21 yıldır, Kurucularımızla, Genel Müdürümüz Serhat İĞDECİ ile okul müdürlerimizle, yöneticilerimizle, öğretmenlerimizle, velilerimizle ve öğrencilerimizle geceli gündüzlü çalışarak hakkımız olan akademik başarıları kazanıyoruz.

Dev öğretmen kadromuzun kazandığı muhteşem başarılara Türkiye genelinde birçok okulun ulaşamadığını yakinen biliyoruz. Başarılarımız ve kadromuz en büyük kurumsal referansımızdır.

Akademik başarımızla birlikte, bilimsel, sosyal, sportif ve kültürel alanlarda sürekli Nevşehir ve Türkiye derecelerini Nevşehir’e taşıyoruz.

Başarılı bir geleceği hedefleyen, kaliteli ve çağdaş eğitimden yararlanmak isteyen öğrencileri ve velileri Altınyıldız Eğitim Kurumları Fen ve Anadolu Lisesine bekliyoruz.”dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2019, 14:31