Altınyıldız Liseleri Matematik Olimpiyatlarında Yeni Türkiye Dereceleri Kazandı

2019 Milli Savunma Üniversitesi Sınavı Türkiye 4.sü, 2019Ulusal Fizik Olimpiyatı Türkiye 3.sü olan, Üniversite Sınavları şampiyonu, Nevşehir’in en başarılı okulu Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesinde yeni bir başarı daha.

TALES ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATLARI YARIŞMASI TÜRKİYE 4.lüğünü Altınyıldız Liseliler kazandı.

2018-2019 Eğitim-öğretim yılı 4. ULUSAL TALES BİLİM YAYINLARI MATEMATİK UYGULAMASI yarışması final sonuçları açıklandı.

Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencilerinden Hasan Kaan GEZGİN TÜRKİYE. 4.sü,

Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencilerinden KAAN GÜNEŞ TÜRKİYE 14.sü olmuştur.

Öğrencilerimizi, velilerimizi ve Danışman öğretmenimiz Mahmut ÖZLÜ’yü kutlarız.

2 Aşamalı gerçekleştirilen Olimpiyatların finalleri 11,12 Mayıs 2019 tarihleri arasında Aydın’da gerçekleştirilmişti.

Ulusal ve uluslar arası alanlarda Nevşehir’i ve Türkiye’yi başarıyla temsil eden Altınyıldız Kolejlileri kutlarız.