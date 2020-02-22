Altınyıldız Liseleri Genç Kız ve Erkek Takımları Satrançta İl 1.Si

Altınyıldız Koleji Fen öğrencileri Okul Sporları ve Nevşehir Satranç İl Temsilciliği tarafından 20-21 Şubat 2020 tarihlerinde düzenlenen Liseler arası Yaş Grupları Satranç Turnuvasında;

Altınyıldız Fen Lisesi Genç Kız Ve Genç Erkek Takımları;

LİSELER SATRANÇ NEVŞEHİR 1.Sİ ALTINYILDIZ FEN LİSESİ GENÇ KIZ TAKIMI

Öznur BAŞYİĞİT İl 1.si

Damla İMAN İl 1.si

Sedef TOK İl 1.si

Dilara GÜLLE İl 1.si

LİSELER SATRANÇ NEVŞEHİR 1.Sİ ALTINYILDIZ FEN LİSESİ GENÇ ERKEK TAKIMI

Melih GÜLTEKİN İl 1.si

Yunus Emre AŞICI İl 1.si

Nazmi Ege GÜVEN İl 1.si

Kağan GÜNEŞ İl 1.si

Yarışmaların sonunda dereceye giren sporculara Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa ÜNLÜER tarafından madalyaları ve kupaları sporculara takdim edildi

Şampiyon öğrencilerimizi kutlar, onların yetişmesinde emeği geçen öğretmen ve velilerimize teşekkür ederiz.

Bir düşünce sporu olan satrancı anaokulundan itibaren ders olarak öğreten, İlimizde gelişimine katkı sağlayan Altınyıldız Eğitim Kurumları’nın başarılarının devamını dileriz.