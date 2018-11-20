Altınyıldız Liseleri Eskişehir ve Ankara’da

İlk olarak Eskişehir’e giden kafilemiz sabahın erken saatlerinde güne Porsuk Çayı yanında güzel bir kahvaltı yaparak başladılar.

Odunpazarı’nın meşhur evleri arasında küçük bir gezinti yapan öğrencilerimiz, ahşap ve lületaşı çarşısını gezerek alışveriş yapma imkanıda buldular, öğle yemeğinin ardından Türkiye’nin önemli Milli Parklarından olan Sazova Milli Parkı’na giden öğrencilerimiz Bilim Merkezinde “Planetaryum” gösterisini izlediler. Hayvanat Bahçesi ve sualtı dünyasında hayvanlarla keyifli vakit geçiren gurubumuz Yılmaz Büyükerşen Bal Mumu Müzesini de gezmeyi ihmal etmediler.

Bütün günü dolu dolu ve keyifle geçiren öğrencilerimiz Espank AVM ‘de akşam yemeği yedi. Daha sonra kafilemiz Ankara’ya hareket etti.Otelde konaklayan ve günün yorgunluğunu atan öğrencilerimiz Pazar günü sabah Atamızın huzuruna Anıtkabir’e gittiler.Öğleden sonra ODTÜ’de okuyan mezun öğrencilerimizin eşliğinde kapsamlı bir üniversite gezisi yapan öğrencilerimiz akşam üstü Nevşehir’e dönüş için hareket ettiler.

İki günü dolu dolu, eğlenerek, yaşayarak, görerek ve öğrenerek geçirmenin mutluluğu yüzlerine yansıyan öğrencilerimiz ailelerine teslim edildi.

Altınyıldız Liseleri olarak eğitim ve öğretimde akademik öğrenmenin yanı sıra gezerek, görerek, eğlenerek araştıran, geliştiren ve sorgulayan nesiller yetiştirmeyi ilke ediniyoruz.

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2018, 11:08