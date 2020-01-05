Altınyıldız Liseleri Bursluluk Sınavına Rekor Katılım!

Türkiye’nin Örnek Okulu Altınyıldız Eğitim Kurumları, Fen ve Anadolu Liseleri 9.sınıfları Giriş ve Bursluluk Sınavı büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Özel Altınyıldız Liseleri ve Özel Altınyıldız İlköğretim Okulu binalarında öğrenciler sınava girerken, Altınyıldız Anaokulunda veliler misafir edildi.

İlimizdeki 8.sınıf öğrecilerinin büyük ilgi gösterdiği “Altınyıldız Liseleri Giriş ve Bursluluk Sınavı” sonuçlarına göre öğrenciler, Altınyıldız Fen ve Anadolu Liseleri 9.sınıflarına indirimli olarak kayıt yaptırabilecekler.

LGS provası şeklinde yapılan sınavın gerçekleşmesinde emeği geçen Altınyıldız ailesine, öğrencilere ve velilere teşekkür ederiz.

Altınyıldız Fen ve Anadolu Liseleri,22 yıllık başarı geleneğini her yıl daha da ileriye taşımaktadır.

Geleceğin liderleri olacak öğrencilerimize Giriş ve Bursluluk Sınavımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

“BAŞARILI BİR GELECEK, İYİ BİR ÜNİVERSİTE İÇİN ALTINYILDIZ KOLEJİ”