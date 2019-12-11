Altınyıldız Liseleri 2 Futbol Takımıyla İl Şampiyonasına Katıldı

Geçtiğimiz yıllarda 6 İl Birinciliği kazanan, 2019 yılında final oynayan Altınyıldız Eğitim Kurumları Lise futbol takımları, 09.12.2019 tarihinde oynanan maçlarla müsabakalara başlamıştır.

Bu yıl statünün değişmesi ile beraber Altınyıldız Eğitim Kurumları Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi olarak 2 ayrı takımı ile turnuvaya katılmıştır.

Altınyıldız Koleji Anadolu Lisesi karşılaştığı rakibini yenerek grubuna güzel bir başlangıç yapmış, Altınyıldız Fen Lisesi mağlup olmuştur.

13.12.2019 tarihinde devam edecek turnuvada diğer maçlarına çıkacak okul futbol takımlarımıza başarılar dileriz.

Bugüne kadar çeşitli branşlarda çok sayıda Dünya, Avrupa, Olimpiyat, Balkan ve Türkiye dereceleri kazanan Altınyıldız Eğitim Kurumları öğrencileri ve mezunları Nevşehir’in ve Türkiye’nin gururu olmaya devam etmektedir.