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Altınyıldız Kreş ve Anaokulu’nun Minik Yıldızları Eğlenerek Öğrenmeye Devam Ediyor
Türkiye’mizi tanıtmaya devam ediyoruz. Bu haftanın konusu olan Marmara Bölgesini Yıldızlar sınıfı tüm okulumuza gösteri yaparak tanıttı.
Eğitim 22.10.2020, 13:42
Marmara bölgesinin adının nereden geldiğini, konumunu öğrendiler. Buram buram tarih kokan bir program izlediler. Programda Seyit Onbaşı canlandırılarak vatan millet ve bayrak sevgisi verildi.
Okulumuzun çocukları Marmara bölgesinin konumunu, iklim şartlarını fiziksel özelliklerini, tarım ürünlerini, el sanatlarını, bitkilerini, sanayisini, hayvancılığını, neleri ünlü, ünlü yemeklerini, turistlik ve tarihi yerlerini boğazlarını ve denizlerini öğrenmiş oldular.
Yaşayarak öğrenen minikler, deneyimleyerek keşfederek hayatın tüm olanaklarıyla iç içe olmayı öğrendiler. Marmara bölgesine gitmeden yakınımıza getiren Yıldızlar sınıfına teşekkür ederiz.
Sağlıklı ve mutlu çocukların deneyimleri paha biçilemez.