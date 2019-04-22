Altınyıldız Kreş ve Anaokulundan Çocuk Şenliği

Atatürk’ün tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinlikte çocuklarla buluştu.

Nissara AVM 'de gerçekleştirilen 23 Nisan Çocuk Şenliğine katılan çocuklarımızla; yüz boyama, kinetik kum, akıl oyunları, robotik kodlama ve farklı etkinliklerle dolu dolu eğlenceli anlar yaşandı.

20-21 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenen Altınyıldız Çocuk Şenliklerinde çocuklara yüzlerce Türk Bayrağı ve balon dağıtımı yapıldı.

Mutlu çocukların okulu, Altınyıldız Kreş ve Anaokulu.