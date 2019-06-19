Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda Tatil Tadında Yaz Okulu

Altınyıldız Serasında çiçeklerini yetiştiriyorlar. Hayvanat Bahçemizde bulunan hayvanların yemlerini veriyorlar.

Kendi alanında uzman öğretmenlerimiz eşliğinde bahçe su oyunları, spor etkinlikleri, ingilizce ve okul öncesi etkinlikleriyle eğlenceli bir gün geçiriyorlar.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda çocuğumuzun sağlıklı, huzurlu ve mutlu yaz döneminde eğlenerek öğrenmsini de destekliyor.

Mutfak etkinlikleri, montessori drama ile tiyatroları gönüllerince doyasıya temiz havanın ve eğitimin bütünlüğünü taşıyorlar.

Eğlenerek öğrenen, okul öncesi eğitimin bütün imkânlarından yararlanan Altınyıldızlılar tatil tadında yaz okulunu yaşıyorlar.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu, mutlu çocukların Okulu.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2019, 13:17