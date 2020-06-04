Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda Özgün Eğitim!

Öğrencilerimiz, aldıkları ana sınıfındaki muhteşem eğitiminden itibaren, kendi kararlarını alabilen, kendilerine yeten, bağımsız, özgüveni yüksek ama farklılıklara saygılı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak, üstelik akademik açıdan da son derece ileri düzeyde yetişiyor.

İlkokul, ortaokul ve lisede, serüven daha da zenginleşiyor. Öğrenciler bireysel ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, gelişimlerini destekleyici pek çok atölyede ders yapma imkânı buluyorlar.

Altınyıldız ailesi olarak Koronavirüs (Covit – 19) salgını ile mücadele ediyoruz. Sosyal, psikolojik, sportif ve kültürel etkinlikler ve zenginleştirilmiş bilgi içerikli slâytlarla öğrencilerimizi bilgilendiriyoruz.

Atık kutularını kendileri üreten öğrencilerimiz, sağlıklı bir yaşam için bilinçleniyorlar. İnce motor el becerilerimizi geliştiren oyunlarımız ile başlayan öğrencilerimiz eğlenceli vakit geçiriyorlar.

Çocuklarımızın yaş gruplarına uygun gelişimlerini destekleyen kazanımlar doğrultusunda eğlenceli eğitim – öğretimimiz devam ediyor.

Tüm eğitim-öğretim süreçleri özgün bir şekilde kurgulanmış durumda. Aynı bilinç ve duyarlılıkla hayatı okula, hayata taşıyan Altınyıldız’da eğitim denince, merak, hayret ve keşif dolu bir serüven anlaşılıyor.