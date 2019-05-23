Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda ''Okul Dışarıda Günü''

“23 Mayıs Okul Dışarıda Günü” etkinlikleri kapsamında açık havada öğrenmeyi ve oynamayı kutlamak için öğrencilerimiz ile dışarıdayız.

Öğrencilerimiz ve öğretmenleriz, “Okul dışarıda.” diyerek, oyunun çocuklar için önemine dikkat çekmek amacı ile okul bahçemizde toplandılar.

Öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan oyun alanlarında öğrencilerimiz gruplar halinde, ip sarma, çorap eşleştirme, yoğurt yeme ve süngerle su taşıma oyunları oynayarak dolu dolu bir gün yaşadılar.

Açık havada olmak çocukların odaklanmasına yaratıcılıklarının ve hayal güçlerinin artmasına ve dersler çok daha eğlenceli geçmesine yardımcı oluyor.

Çocuklarımız oyun esnasında dayanıklılık, ekip çalışması ve yaratıcılık gibi yaşam becerilerini geliştiriyorlar.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda öğrencilerimizi mutlu ve başarılı bir geleceğe hazırlıyoruz.