Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda Her Gün Yeni Ufuklara Yolculuk

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu öğrencileri her gün yeni bir etkinlikle eğlenmeye devam ediyor.

12 ay açık olan Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda öğrenciler çok mutlu. Türkiye’nin en modern kampuslerinden birisine sahip olan Altınyıldız’da her gün öğrenciler yeni ufuklara yolculuğa çıkıyor. İşte etkinliklerden bir küçük kesit;

MUTFAKTA SALÇA YAPIMI

Öğrencilerimiz kollarını sıvadılar ve salça yapımına giriştiler. Kendi seramızdan domateslerimizi topladık ve yıkadık. Daha sonra domateslerimizi rendeleyerek aşçılarımızın yardımıyla domateslerimizi kaynattık. Sonrasında salçamızın tadına baktık. Bu çalışmamızda besinlerin öncesi ve sonrasını karşılaştırma ve domatesin salça olma hikâyesini öğrendiler. Aynı zamanda iş birliği içinde bir ürün çıkardılar. Kışın afiyetle yiyeceğimiz salçamız hazır.

Mutfak ekibimize çok teşekkür ederiz.

MONTESSORİ ETKİNLİĞİ

Montessori; öğrencilerimiz bu derslerinde kendi yönettikleri etkinlikleri, yaşayarak öğrenmeyi ve işbirliğine dayalı oyunu temel alan bir eğitim öğrenmektedir. Öğrenciler, Montessori eğitiminde, kendi öğrenimleri için yaratıcı seçimler yaparken, öğretmenleri yaşlarına uygun faaliyetler sunarak derslerini eğlenceli hale getirmektedir.

ÇÖMLEK YAPIMI ETKİNLİĞİ

İçinde bulunduğumuz bu şehir hayatında çocuklarımızın en zor buluştuğu şeyin toprak olduğu herkesin malumu. Altınyıldız Kreş ve Anaokulu olarak çocuklarımızı doğayla ve toprakla buluşturmayı felsefe edinerek yürüdüğümüz bu yolda yaptığımız etkinlerden biri de çömlek yapımı. Bu etkinlikte her çocuk kendi çömleklerini kendi elleriyle yapıyor, üretiyorlar.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu eğlenerek, öğrenmeye devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2019, 18:11