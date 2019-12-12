Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda Her Gün Yeni Bir Etkinlik, Yeni Bir Heyecan

Birbirinden güzel ve anlamlı etkinliklerimizden bazıları;

Limon Şenliği Etkinliği;

Öğrencilerimize meyveleri sevdirme ve doğal meyve suyu tüketimini artırma adına Limonata Şenliği düzenlendi. Limonun içerisinde bulunan C Vitaminin faydalarını, özelliklerini öğrenerek hazır paketli meyve suları yerine kendi meyve suyumuzu kendimiz yaparak yaşayarak öğrendik.

Duygularımız Etkinliği;

Okulumuzun psikoloğu Berranur AKKOÇ, Altınyıldız öğrencileri, “Duygularımız” etkinliğini yaptı.

Hem öğreten hem de eğlendiren etkinlikle çocuklarımız güzel bir etkinlik saati geçirmiş oldular.

İnsan Hakları ve Demokrasi Günü Etkinliği;

Seçim nedir, nasıl gerçekleşir? Sorularını uygulamalı öğrenen Deniz Yıldızları önce aday adaylarını kura yöntemi ile belirledikten sonra, kabinlere girerek oy kullanma işlemini gerçekleştirip bir günlük sınıf başkanı seçtiler, böylece demokrasi gibi soyut bir kavram anlaşılmış oldu.

Minikler ilk oylarını kullandı.

Türkiye’nin en modern okul kampuslerinden birisine sahip Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda başarılı bir geleceğe hazırlanan öğrencilerimiz, başarılı öğretmenlerden eğitim almanın mutluluğunu yaşıyor.