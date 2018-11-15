Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda Bilimsel Etkinlikler Devam Ediyor

Anaokulu öğretmenleri yaptıkları açıklamada;

" Çalışanların özverili, çaba ve katkılarıyla, takım ruhu içinde, kaliteyi bir yaşam biçimi kabul ederek ;

Öğrencilerimizin ; bilim ve teknolojinin farkında olan, değişime ve gelişime açık, öğrenmeyi temel ihtiyaç kabul eden, en az bir yabancı dili çok iyi bilen, milli değerleri yaşayan ve yaşatan, hoşgörü sahibi, farklılıkları zenginlik kabul eden, kendine güvenen, katılımcı, kendini sorgulayan etkili ve nitelikli, çağdaş, demokrat ve laik bireyler olarak yetiştirerek, geleceği ve değişimi bütünleştirerek, geleceğin elini tutan özgün ürünler oluşturabilen yarınları emin ellere teslim edecegimiz bireyler olarak gelişimleri için okulumuz da etkinliklerimiz devam etmektedir.

Natürmort çalışması, yağmurun oluşumu, ellerimizin temizliği mikroplardan arındırma, İngilizce öğrenilen şarkılar, ana ve ara renklerin oluşumu turuncu, robatik kodlama ,matematik oyunları ,satranç, halk oyunları ile ekip olarak çalışma yapabilme birlikte hareket etmeye devam ediyoruz..Altınyıldız Kreş ve Anaokulu çok yönlü sanat eğitimi ile gelişimini destekleyen, dış dünyaya bakış acılarının destekleyen soran sorgulayabilen,neden sonuç ilişkisi kurabilen , sorunlarını ve çözümlerini bulma çabası gösteren geleceğe hazır çocuklarımız mutlu ve eğlenceli yaşayarak öğreniyorlar. " dediler.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2018, 13:09