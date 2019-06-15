Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda 'Ailem ve Ben Okuldayım' Yılsonu Etkinliği

Altınyıldızlılar, “Ailem ve Ben Okulumdayım,mutluluğumuzu paylaşıyoruz.” Dedi.

“Biz bir elmanın iki yarısıyız, Sırtımızı yasladığımız koca çınar ailemle. “ kombinim.

Bal Küpleri ve Bal Çiçekleri sınıfımızın “Ailemle Kombinim” etkinliğinde artık materyaller ve geri dönüşümün önemini vurgulayan, oluşum sırasını anlatan minik elleriyle dokunuşlarda bulunarak hazırladıkları sergilerini ailelerine anlattılar.

Ailelerine sergilerini anlatırken çocuklarımızın yüzlerindeki o heyecan, mutluluk, ışıltı bir yılın emeğini bir yılın emeğini anlatmakta da ki gururunu gördük.

Altınyıldızlı olmak bu gururu yaşamak, yaşatmak biz eğitimcileri de gururlandırdı, mutlu etti.

Bal Küpleri, Bal Çiçekleri gönlünüze, yüreğinize sağlık.

Mutlu biten bir yılı çocuklarımızla ve ailelerimizde okulumuzun bahçesinde çeşitli ikramlarla, eğlencelerle mutlu anlar yaşadık.

Nevşehir’in gururu Altınyıldızlılar hep mutlu olun.