Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda 2019-2020 Öğretim Yılı Kayıtları Başladı.

Bölgemizin ve ilimizin en modern, en donanımlı, en başarılı ve en çok tercih edilen Kreş ve Anaokulu olan Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı öğrenci kayıtları başlamıştır.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulumuzda 2-3-4-5 yaş çocukları için erken kayıt dönemi. Sizin çocuğunuz da mükemmel fiziki yapıya sahip, alanında uzman eğitim kadrosuyla Altınyıldız Kreş ve Anaokulumuzda geleceğe hazırlansın.

21 yıldır Altınyıldız Eğitim Kurumları tecrübesiyle, okul öncesi eğitimde yetişen öğrencilerimiz Lise Giriş Sınavları ile Üniversite sınavlarında Nevşehir ve Türkiye dereceleri kazanmaktadır.

Okul öncesi derslerinin yanı sıra öğrencilerimize;

İngilizce, Satranç, Müzik, Beden Eğitimi, Bale, Halk Dansları, Jimnastik, Drama, Montessori, Akıl Oyunları, Değerler Eğitimi, Robotik Kodlama, Seramik, Yüzme-At Biniciliği eğitimleri verilmektedir.

Derslikler, teknoloji, uygulama sınıfları, satranç, müzik, resim atölyeleri, yemekhane, öğrenci uygulama mutfağı, uyku ve dinlenme salonları, açık ve kapalı trambolinler, zıpzıplar, oyun alanları Altınyıldız Kreş ve Anaokulu’nda.

Hayvanat bahçesi, Sera, Trafik eğitim pisti, kapalı spor salonu, cep sineması ve daha nice bölümlerin bulunduğu Nevşehir’in ve Türkiye’nin örnek okulu olan Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulu’nun erken kayıt avantajlarından yararlanabilirsiniz.



Aile sıcaklığında Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda öğrenim görmek, mutlu ve başarılı yarınlar demektir.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2019, 09:13