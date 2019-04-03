Altınyıldız Kreş ve Anaokuluna Bahar Geldi

Nevşehir AltınyıldızKreş ve Anaokulu’nda baharın gelmesiyle etrafımızdaki rengarenk değişiklikleri gözlemleyen öğrencilerimiz kendilerine ait bir canlının sorumluluğunu üstlenmek adına sınıfta bitki yetiştirme projesine katıldılar.

Doğa etkinlikleri ve bitki yetiştirme, çocukların yeni bilgiler kazanmasına yeni ilgi alanları ortaya çıkmasına olanak sağlar.

Bir bitkinin yetiştirme aktivitesi içerisinde olan çocuklar olayı bütünüyle gözlemleme fırsatı yakalarlar.

Altınyıldızlılar bir bitkinin neye ihtiyacı olduğunu, diktikleri çiçeklerin sorumluluğunu alarak öğrenmiş oldular. Altınyıldız Anaokulunun sınıfları öğrencilerimizin diktikleri rengârenk çiçeklerle süslendi. Öğrencilerimiz katıldıkları bitki yetiştirme projesiyle yeni bilgiler öğrenerek hem çiçeklerini hem emeklerini toprağa diken çocuklarımız çok eğlendiler.

Altınyıldız mutlu çocukların okulu.

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2019, 08:48