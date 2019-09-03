Altınyıldız Kreş ve Anaokulu Yeni Ders Yılına Çoşkuyla Başladı

Altınyıldız Eğitim Kurumları bünyesinde bulunan Altınyıldız Kreş ve Anaokulu, 2019-2020 eğitim öğretim yılına büyük bir coşku ile başladı.

Bölgemizin ve Nevşehir'in en büyük, en modern, en kaliteli ve en çok tercih edilen Kreş ve Anaokulu olan Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda 2019-2020 Eğitim öğretim yılı uyum programları, yüzme etkinlikleri ve veli toplantıları Ağustos ve Eylül ayında yapılmıştı.

Anaokulu Müdürü Hülya ÇETE; 2019-2020 Eğitim öğretim yılının okulumuza, öğretmen, öğrenci ve velilerimize, ilimize ve ülkemize hayırlı,uğurlu olmasını dileyerek sağlıklı, mutlu ve başarılı bir öğretim yılı geçmesi temennisinde bulundu.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu öğretmenleri; Şengül Kurt, Ş. Merve Yandakcı, Şenay Özlü, Merve İnce, Selcan Orhan,Rabia Ünal, Ebru Yaprak Uludağ, Menekşe Başaran,Büşra Önal, Büşra Ünal, İsmail Işık, Kübra Ekici, Nilgün Nuray, Şerife Şahin, Pınar Bal, Fikret Toklu yeni eğitim öğretim yılının hayırlı, uğurlu olmasını dilediler.

400 Öğrenci kapasitesinde olan Altınyıldız okul öncesi tesislerinde; Spor salonu, cep sinema, teknoloji sınıfları, montessori sınıfları, uygulama mutfakları, dev oyun salonları, 2000 m2 bahçe ve açık-kapalı oyun alanları, halı saha, sera, trambolin bulunmaktadır.

Kapalı ısıtmalı yüzme havuzundan da yararlanan Altınyıldız Anaokulu ve Kreş öğrencileri, tecrübeli ve başarılı öğretmen kadrosuna emanet edilmektedir.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu olarak bizlere inanıp güvenerek bizimle birlikte olan tüm velilerimize, öğrencilerimize teşekkür ederiz.

Yeni eğitim öğretim yılına birçok yenilikle giren Altınyıldız Okul Öncesi Eğitim Kurumları, bugün olduğu gibi gelecekte yeni Lise Giriş Sınavları ve Üniversite Sınavları şampiyonlarını yetiştirecektir.

Altınyıldızda ilk günü ardımızda bıraktık, yaşananları sizinlede paylaşmak istedik.

Mutlu Çocukların Okulu, Altınyıldız Kreş ve Anaokulu.