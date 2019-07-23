Altınyıldız Kreş ve Anaokulu Yaz Okulu Öğrencileri Jakem Ziyareti

Altınyıldızlı minikler sabah şarkılar eşliğinde servis araçlarıyla JAKEM’e ulaştılar. JAKEM’de öğrencilerimiz komutanlar ve personeller tarafından karşılandı. Ziyaret esnasında JAKEM Komutanlığının içerisindeki at ve köpek müzesi gezdirildi. Öğrencilerimiz JAKEM’in özel eğitimli, birbirinden sevimli köpekleri Güneş ve Bulut bize gösterilerini sergilediler. Altınyıldızlılar gösteriyi izlerken sevinç, heyecan, merak duygularıyla hayvan sevgisini birleştirme fırsatı yakaladılar. Gösteri bittikten sonra Bulut ve Güneş ile oyunlar oynadılar. At çiftliğinde Zümrüt ve Haydut ile tanışıp gezinti yaptılar. Bu gezimizle çocuklarımıza duygusal, sosyal ve motor gelişimini destekledik.

Onların hayvanlarla iç içe vakit geçirmelerini sağladık.

JAKEM ziyaretimizde öğrencilerimize gösterdikleri misafirperverlik ve sıcak ilgiden dolayı, başta JAKEM Komutanımız olmak üzere, tüm subay ve JAKEM personeline teşekkür ederiz.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu çocuklarına hayatın tüm renklerini yaşamalarına fırsat tanımaya devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2019, 14:17