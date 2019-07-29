Altınyıldız Kreş ve Anaokulu Yaz Okulu Mutfakta İş Başında

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu Yaz Okulu öğrencileri mutfakta zaman geçirmeyi çok seviyor...

Minik ustalarımız önlüklerini giyerek, kollarını sıvayarak masanın başına geçtiler. Önceden hazırlanmış patateslerinin ortalarını açıp diledikleri malzemeleri yerleştirdiler. Hem kumpir yapmayı, hem de kumpirin içerisindeki malzemelerin neler olduğu öğrendiler. Altınyıldızlılar yaparak, yaşayarak öğrenmeye devam ediyor.

Her gün uygulama mutfağında yeni bir şey öğrenen Altınyıldız Kreş ve Anaokulu Yaz Okulu öğrencileri bugün de mutfağa girip waffle hamurunun nasıl yapıldığını öğrenciler.

Sonrasında waffle hamuru pişerken meyvelerimizi ve malzemelerimizi hazırladık. Hamurlarımız piştikten sonra meyvelerimizi ve malzemelerimizi ekledik. En sevdiğimiz meyvelerin yararları hakkında sohbet ettik. Sonrasında ikindi kahvaltısında afiyetle yedik.

MUTLU ÇOCUKLARIN OKULU, ALTINYILDIZ KREŞ VE ANAOKULU…