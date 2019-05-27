Altınyıldız Kreş ve Anaokulu Yaz Okulu Kayıtları Başladı

Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda uzman öğretmenlerimizle çocukların ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanan yaz programımız, zengin içeriği ve aktivitelerle, çocuklara dolu dolu geçirecekleri bir tatil imkanı sunuyor.

Kayıtlarımız 20 Mayıs 2019'da başlamıştır.

Yaz okulumuz 17 Haziran 2019 açılacak, 29 Ağustos 2019 tarihinde sona erecektir.

Okula hazırlık ve okul öncesi eğitim çalışmalarının, spor, gezi, fen ve doğa etkinliklerinin eğlenceli oyunlarla desteklendiği yaz okulumuz başlıyor.

Okulumuzdaki Sanat atölyesi, İngilizce, Bilim Sanat, Drama, Bale, Fen ve Doğa etkinlikleri, Kültür gezileri, okula hazırlık çalışmaları, mutfak etkinlikleri, yüzme dersleri vardır.

Yaz okulumuzda sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı verilecektir.

İlimizin ve bölgemizin en büyük, en donanımlı Kreş ve Anaokulu olan Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda çocuklarımız geleceğe bir adım önde başlasın.