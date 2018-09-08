Altınyıldız Kreş ve Anaokulu Veli Toplantısına Büyük İlgi

Türkiye'nin Örnek Okulu Üniversite ve LGS Şampiyonlarının Koleji Altınyıldız Eğitim Kurumları bünyesinde bulunan

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu, 2018-2019 veli toplantısı büyük bir katılımla yapıldı.

Bölgesinin ve ilimiz Nevşehir'in en büyük, en modern, en kaliteli ve en çok tercih edilen Kreş ve Anaokulu olan Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda 2018-2019 Eğitim öğretim yılı I. veli toplantısında veliler ve öğretmenler bir araya geldi.

Toplantıda velilere hitap eden Anaokulu Müdürü Hülya ÇETE ;2018-2019 Eğitim öğretim yılının okulumuza, öğretmen, öğrenci ve velilerimize, ilimize ve ülkemize hayırlı – uğurlu olmasını dileyerek sağlıklı, mutlu ve başarılı bir öğretim yılı geçmesi temennisinde bulundu.

Yeni Eğitim Öğretim yılına büyük yeniliklerle girdiklerini belirterek,Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulunun alanında uzman değerli öğretmenleri velilerle tanıştırıldı.Söz alan öğretmenler 2018-2019 öğretim yılı uygulamaları hakkında bilgiler verdiler.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu öğretmenleri;

Şengül Kurt, Ş. Merve Yandakcı, Nesli Erez, Gülsinem Dere, Şenay Özlü, Meve İnce, Rabia Ünal, Ebru Yaprak Uludağ, Selin Bostancı,Tuğba Şahin,Büşra Ünal,Nalan Uçar,Ayşe Şevval Yandakcı,İsmail Işık,Kübra Ekici,Ekrem Kürekli velilere 2018-2019 Eğitim öğretim yılında yapılacak tüm çalışmalar okul müdürü Hülya ÇETE tarafından velilere anlatıldı.

Konferans salonundaki toplantıdan sonra veliler sınıflara geçerek, öğretmenlerimizle birlikte Anaokulu Binasında toplantıya devam ettiler. Toplantı sonrasında velilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulu ailesine yeni katılan velilerin oldukça heyecanlı ve mutlu oldukları görüldü.

Altınyıldızlı veliler, çocuklarının böyle modern ve güzel bir okulda öğrenim göreceklerinden dolayı oldukça mutlu olduklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu olarak bizlere inanıp güvenerek bizimle birlikte olan tüm velilerimize, çok teşekkür ederiz. Kayıtlara büyük ilgi gösteren Nevşehir halkına çok teşekkür ederiz.

Sağlıklı ve mutlu bir gelecek için sizin çocuğunuzda Altınyıldız Kreş ve Anaokullu olsun. “Altınyıldız Kreş ve Anaokulu, Mutlu Çocukların Okulu.”

Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2018, 13:20