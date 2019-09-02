Altınyıldız Kreş ve Anaokulu Veli Toplantısına Büyük İlgi

Türkiye’nin Örnek Okulu Üniversite ve LGS Şampiyonlarının Koleji Altınyıldız Eğitim Kurumları bünyesinde bulunan Altınyıldız Kreş ve Anaokulu, 2019-2020 veli toplantısı büyük bir katılımlar yapıldı.

Bölgemizin ve Nevşehir’in, en büyük, en modern, en donanımlı, en kaliteli ve en çok tercih edilen Kreş ve Anaokulu olan, Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda 2019-2020 Eğitim öğretim yılı 1. Veli toplantısında veliler ve öğretmenler bir araya geldi.

Anaokulu Müdürü Hülya ÇETE toplantıda açılış konuşmasında; 2019-2020 Eğitim öğretim yılının okulumuza, öğretmen, öğrenci ve velilerimize, ilimize ve ülkemize hayırlı-uğurlu olmasını dileyerek sağlıklı, mutlu ve başarılı bir öğretim yılı geçmesi temennisinde bulundu. Altınyıldız Kreş ve Anaokulu kayıtlarına gösterilen büyük ilgiye teşekkür etti.

Altınyıldız Kreş Müdürü Hande Özaltın, Yeni eğitim öğretim yılına büyük yeniliklerle girdiklerini belirterek, uygulamalar hakkında bilgiler verdi.2 Eylül Pazartesi günü yeni dönemin başlayacağını, sabır, sevgi ve emekle öğrencilerin yetiştirileceğini, her türlü zorluğu birlikte aşacaklarını belirtti.

Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulunun alanında uzman değerli öğretmenleri velilerle tanıştırıldı.

Şengül Kurt, Ş. Merve Yandakcı Kaya, Şenay Özlü, Merve İnce, Selcan Orhan, Rabia Ünal, Ebru Yaprak Uludağ, Menekşe Başaran, Şerife Şahin, Büşra Ünal, Büşra Önal, Pınar Bal, İsmail Işık, Kübra Ekici, Nilgün Nuray, velilere 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında yapılacak çalışmaları okul müdürleri tarafından velilere anlatıldı.

Konferans salonundaki toplantıdan sonra veliler sınıflara geçerek, öğretmenlerimizle birlikte Anaokulu Binasında toplantıya devam ettiler.

Toplantı sonrasında velilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulu ailesine yeni katılan velilerin oldukça heyecanlı ve mutlu oldukları görüldü.

Altınyıldızlı veliler, çocuklarının böyle modern ve güzel bir okulda öğrenim göreceklerinden dolayı oldukça mutlu olduklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2019, 15:07